Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2,5 milyon doların kaynağıyla ilgili çevresine ne söylediği ortaya çıktı

Politikyol yazarı Ayşe Baykal, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hakkındaki iddialara verdiği yanıtları köşesine taşıdı.

Buna göre, Taşkesenlioğlu, "2 buçuk milyon doların o günkü kurdan hesap edildiğinde çok yüksek bir rakam olmadığını, milletvekili olmadan önce ticaret hayatının olduğunu ve eşinin de paranın kaynağını bildiğini fakat bunu kasıtlı olarak sakladığını" söylüyor.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Zehra; medyada sıkça konuşulan “2 buçuk milyon dolar”, “danışman maaşına çökme” ve “lüks yat” olaylarının da Ünsal Ban tarafından medyaya taraflı olarak servis edildiğini söylüyor. Olayların aslını ise yakın çevresine şu şekilde izah ediyor:

Evliliklerinde eşine verdiği 2 buçuk milyon doları nereden bulduğu iddiasını;

2 buçuk milyon doların o günkü kurdan hesap edildiğinde çok yüksek bir rakam olmadığını, milletvekili olmadan önce ticaret hayatının olduğunu ve eşinin de paranın kaynağını bildiğini fakat bunu kasıtlı olarak sakladığını söyleyerek cevaplandırıyor. Özellikle bu konuda kamuoyuna veremeyecek bir cevabının olmadığını söylüyor.

“Danışman maaşına çökme” manşetiyle haber yapılan olay ile ilgili iddiaya;

Evlendiklerinde Ünsal Ban’ın, kendisine “iki ayrı şoföre gerek olmadığını, Ban’ın şoförünün ikisine de yeterli olacağını” söylediği ve şoförünü kadroya aldırdığını fakat sonrasında Zehra’nın şoförün davranışlarından şüphelendiği ve rahatsız olduğu için iş akdine son verdiğini belirtiyor. Söz konusu kişinin işe giriş-çıkış kayıtlarından bunun ispatlanabileceğini dile getiriyor.

“Neden boşanma kararı aldığı halde lüks yat bakmaya eşi ile birlikte gitti?” iddiasına ise;

Eşinin yurt dışı ilişkileri ile ilgili şüpheleri olduğu için ona eşlik ettiğini, bu esnada onunla birlikte yat bakmaya da birlikte gittiklerini söylüyor ve “Boşanacağım bir insanla neden birlikte lüks yat alayım?” diyerek de bu konuya açıklama getiriyor.

Sedat Peker’in yayımladığı video görüntüsü ile ilgili olarak da;

Söz konusu görüntüde elindeki bıçağın sebebinin çok uzun bir süredir eşinin kendisine uyguladığı psikolojik baskının bir sonucu olduğunu ve tüm bu olanların sorumlusu olarak eşini ve eşinin ağabeyini kast ettiğini ifade ediyor.