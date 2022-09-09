Zayıflama ilaçlarına ilişkin talep: 'Ölüm saçmaya devam edecek'

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internette satılan takviye edici gıdalar ve bitkisel zayıflama ilaçlarının insan sağlığına zararına dikkat çekerek satışlarının kontrol altına alınması için çağrı yaptı. Saydan, “Bu ülkenin eczacıları olarak, bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz olarak verilmeye devam ettiği sürece zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini, bu ilaçların Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini kamuoyu aracılığıyla yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Muğla’da 15 yaşındaki bir gencin internetten alıp kullandığı zayıflama ilacından dolayı hayatını kaybetmesi ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. “Artık böyle haberler duymak istemiyoruz. Gençlerimiz ölmesin” diyen Saydan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“İlacın satış yeri sadece eczanelerimizdir. İlaçların kargo ile gönderilmesi durumunda kişilere uygun şartlarda taşınmamış ilacın ulaşması söz konusu olacağı gibi, internet ortamında satılan ürünlerin gerçek ilaç olup olmadığının tespit ve kontrolü de mümkün değildir. Daha ne kadar vatandaş hayatını kaybedince bu yanlışı durduracağız?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ‘Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği’ taslağı hazırlanmıştır. TEİS olarak, bu tarz ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp eczaneler üzerinden sunulması, her türlü tanıtımın kontrol altına alınmasını sağlayıcı düzenlemeler yapılmasının halk sağlığı ve hasta güvenliği açısından daha doğru ve emniyetli olacağı görüşümüz ilgili bakanlıkla paylaşılmıştır.

Bu ülkenin eczacıları olarak, bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz olarak verilmeye devam ettiği sürece zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini, bu ilaçların sağlık bakanlığına devredilmesi gerektiğini kamuoyu aracılığıyla yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.” (ANKA)