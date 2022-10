Zatürre açıklaması: Fazla görülmeye başladı

Samsun’da özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde grip vakalarının artması ve uzaması ve zatürre hastalığı vakalarının artmasına ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Son günlerde özellikle okulların açılmasından sonra çocukların hastalanmalarıyla beraber, bu mevcut virüslerin eve taşıyan çocuklar sayesinde anne ve babaların hastalandıklarını bildirmiştik. Evet, gerçekten şu an toplumda neredeyse toplumun tamamını etkileyen, halsizlik, eklem ağrıları, hafif ateşle seyreden, ciddi bir soğuk algınlığı tablosu mevcut. Bunun virüslerden kaynaklanıp yani mevcut koronavirüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyoruz ama şu an diyoruz ki herkesin bu sorumlulukla kovid olabileceğini düşünerek, kendilerini 1-2 gün izole etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Özkaya son on gün içinde yaşanan vakalara ilişkin şunları söyledi:

"Çok ilginç olarak, son günlerde son bir hafta on gündür, özellikle iyileşmeyen öksürük, ateş, halsizlik, eklem ağrıları nedeni ile gelen vatandaşlarımıza akciğerlerde Covid dönemine benzer şekilde akciğerlerde zatürre dediğimiz, küçük zatürre pnömoni alanları görmeye başladık. Bu sayının hani gerçekten bir kişi eve hasta olarak geliyor ve diğer, çocuklar hastanelere geldiklerinde uzamış, öksürük, ateş ve eklem ağrıları halsizliğim altında film çektiğimizde, yeni gelişen zatürre vakalarıyla karşılaşıyoruz. Son günlerde bu sayılarda bir artış var. Burada halkımızı uyarmamız gerekiyor. Eğer gerçekten kendinizi halsiz, kırgın ve yorgun hissediyorsanız, mutlaka birkaç gün kendinizi izole etmeniz semptomatik tedavi almamız, eğer geçmiyorsa da doktora gidip bir film çekinmeniz gerekiyor çünkü son günlerde son bir hafta on gündür zatürre sayılarında zatürre olan vatandaş sayımızda bir artış gözledik.

"Herkesin kedisini covid gibi düşünmesi gerekiyor'

'Herkes grip aşısı, zatürre aşısı olalım mı' diye soruyor. Gerçekten Covid vakaları, ölümcül Covid vakaları azaldığı için artık Covid aşıları eskisi gibi çok yapılmıyor ve Sağlık Bakanlığı da neredeyse vakalar yok denilecek kadar azaldığı için bu filyasyon dediğimiz, hasta takibini Covid pozitif vakaları takip etmiyor. Hastalar akıllarında vatandaşların bu salgının bittiğini düşünüyor ama gerçekten şu an virüs halen kaybolmadı aramızda. Testler çoğunlukla da testleri saptayamadığımız bir karışık tablo ile karşı karşıyayız. Neredeyse testleri de yapmıyoruz. Birçoğunda test negatif geliyor ve hastalar bunları başkalarına bulaştırmaya başlıyor. Herkesin kendisini Covid gibi düşünmesi gerekiyor. Mutlaka halsiz, yorgunluk ve kırgınlık varsa 1-2 gün kendimizi izole etmemiz gerekir. Şu an grip aşısı ve zatürre aşısında şunu diyoruz. Eğer kronik hastalığınız varsa, sık grip oluyorsanız ve yaşınız 65 yaşın üzerindeyse, grip aşılarınızı olmanızı öneriyoruz. Şu an ölümcül bir Covid salgını olmadığı için, gençlerin Covid aşısı olmalarına gerek yok ama ileri yaş Covid hastalığı olan ve sık grip olanların, grip aşısı olmasını öneriyoruz. Zatürre aşısında yine, özellikle risk altındakilerin yılda bir zatürre aşısı olabileceğini öneriyoruz." (ANKA)