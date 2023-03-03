Zarardan zarara koşan ÇAYKUR'un yönetim kurulu üyesi AKP il başkanı yapıldı

Rize'de AKP İl Başkanı İshak Alim'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AKP Teşkilat Başkanlığı, Rize eski Milletvekili, ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Ayar'ın Rize İl Başkanlığı'na atandığını duyurdu.

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre, Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Rize İl Başkanlığına Sn. Hikmet Ayar atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sn. İshak Alim'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz” denildi.

'Hemen istifa etmesini istiyoruz'

İlk tepki eski CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'dan geldi. Saltuk, “ÇAYKUR’un AKP’nin çiftliği olduğunu gösteren en yeni örneklerden birisini daha yaşıyoruz” yorumunu yaptı. Daha önce de uzun bir süre AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin ÇAYKUR'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını hatırlatan Deniz, şöyle konuştu:

"Biz bu konuyu sürekli gündeme getirdik ve Yüce'nin istifasını istedik. Daha yeni görevini bıraktığını öğrendi. Şimdi de ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi, Rize eski AKP Milletvekili Hikmet Ayar, AKP Rize İl Başkanı oldu. Ayar, hem AKP İl Başkanı, hem de ÇAYKUR’un yönetim kurulu üyesi. Bu kabul edilemez. Nasıl ki Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin Çaykur Yönetim Kurulu üyeliğine itiraz edip, istifasını istediysek, bugün de aynı şekilde AKP Rize İl başkanlığına atanan Hikmet Ayar’ın hemen istifa etmesini istiyoruz. ÇAYKUR ne AKP’nin çiftliğidir, ne de insanların çifter maaş alacakları yerdir."

Varlık Fonu yok etti

İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 1983’te kurulan ÇAYKUR, yıllar boyunca kâr ederek, kamucu üretim ve ekonomi anlayışının bir örneği oldu. Ancak 2017’de Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR’un, o tarihten bu yana zarar ediyor. ÇAYKUR'un 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki dönem zararı sırasıyla 267,7 milyon TL, 657 milyon TL 635 milyon TL ve 547,3 milyon TL olarak kaydedildi. Kurumun 2021 yılı dönem zararı ise 503,8 milyon TL olarak açıklandı.