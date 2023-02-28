Zarar gören kültür varlıkları için Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı oluşturulacak

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan depremler, tarihi yapısıyla bilinen bölgede kültür varlıklarının da zarar görmesine neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen Hatay Kültürel Mirasını Koruma Bilimsel Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen hafta kentte tarihi ve kültürel yapılarla ilgili inceleme gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi. Ersoy, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze bağlı 502 kişilik ekibimiz tespit çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 38 ekip ve 77 kişiden oluşan ayrı bir ekibimiz de vakıf mallarıyla ilgili tespitlerde bulunmaya devam ediyorlar” dedi.

'Çok sayıda yapı hasar gördü'

Kurtarılabilecek kültür varlıkları üzerine çalışma yapılacağını belirten Bakan Ersoy, "Çok sayıda yapı hasar gördü, yıkıldı. Tescilli yapıların enkazı içinde kurtarılabilecek değerli kültür varlıklarımız var. İlk etapta hızlı şekilde Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı oluşturuyoruz. Bu başkanlık ve ekipleri, bu işte uzman olanlardan oluşacak. Yıkılmış olan tescilli varlıkların enkazlarının içinden kurtarılabilecek değerleri, kültür varlıklarımızı çıkarıp koruma altına alacağız” dedi.

Enkazların içinde rekonstrüksiyon ve restorasyonda kullanabilecek yapı malzemelerinin de olduğunu ekleyen Ersoy, bunların kurtarılması ve sağlıklı ortamlara çekilmesi için de çalışılacağı belirtti.