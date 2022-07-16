Zamlı maaşların ve maaş farklarının yatırılma tarihi belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği takvim netleşti. Kamu personeli 8 Temmuz'da zamlı maaşlarını alırken, 1-14 Temmuz arasını kapsayan dönem için zamlı maaş farkları bayram sonrasına bırakılmıştı. Ayrıca, Temmuz ayı maaşlarını ayın ilk haftasında alan memur emeklilerin maaş farkları da henüz hesaplara yatmadı.

Maaş farklarının ay sonuna kadar belirlenecek tarihlerde yatacağı öğrenildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaşları da henüz ödenmedi. İlk olarak, SSK emekli maaş ödemelerinin 17 Temmuz'dan (yarın) itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41,69 oranında zam yapılmıştı. Bu artış hesap edilirken, toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Bu sebeple ilk 6 ayda oluşan yüzde 42,35'lik zam uygulanacak.

Ödeme takvimi şu şekilde:

SSK'lılar için; emekli kart numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, 7 olanlar ayın 18'inde, 5 olanlar ayın 19'unda, 3 olanlar ayın 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar ayın 23'ünde, 4 olanlar ayın 24'ünde, 2 olanlar ayın 25'inde, 0 olanlar ayın 26'sında maaş alıyor.

Bağ-Kur'lu için; emekli kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, 3, 1 olanlar ayın 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.