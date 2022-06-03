'Zamlar geri alınsın' diyen öğretmenlere idari soruşturma

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4 Şubat'ta zamları protesto etmek için "Köyceğiz Geçinemiyoruz Platformu" ile beraber katıldığı basın açıklaması nedeniyle Eğitim-Sen Köyceğiz İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal Beldek ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ertaş hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı protesto eden yurttaşlar bugün Köyceğiz Aydem önünde buluştu. Eğitim-Sen yönetim kurulu üyesi Engin Ertaş tarafından söz konusu basın açıklaması tekrar okundu.

'Zamlar geri alınsın'

Açıklamada şöyle denildi:

"4 Şubat 2022 tarihinde yine burada elektrik zamlarını protesto etmek için yaptığımız basın açıklamasından dolayı bizlere soruşturma açıldı. Bizleri, zamları protesto ettiğimiz için, gelen

yüksek faturalardan şikayetçi olduğumuz için, üyelerimizin ve emekçi halkımızın yaşadıkları

ekonomik zorlukları dile getirdiğimiz için ama en önemlisi sesimizi çıkardığımız, itaat

etmediğimiz için suçluyorlar, soruşturuyorlar. Eğer zamları protesto etmek suç ise bu suçu yine işliyor ve diyoruz ki zamlar geri alınsın! Halkın üstündeki bu fatura yükü hafifletilsin. Patronlara değil eğitime, sağlığa bütçe ayrılsın!

Bizler iktidarların memuru değil emekçi halkın bir parçası olan öğretmenleriz.

Bizler, halkın ödediği yüksek faturalarla daha da zenginleşen patronların değil, faturalarını

ödemekte zorlanan emekçi halkımızın yanındayız.

Eğer bunları dile getirmek suç ise bu suçu tekrar ve tekrar işlemeye devam edeceğimizi buradan

dile getiriyoruz.

Susmadık! Susmuyoruz! Susmayacağız!"

Basın açıklaması sırasında, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz" sloganları atıldı.

'Soruşturmayı çaresizlik olarak görüyoruz'

Eyleme Köyceğiz Semt Evi de destek verdi. Köyceğiz Semt Evi'inin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Köyceğiz Eğitim Sen yönetici iki öğretmenimize yapılan haksız soruşturmayı çaresizlik olarak görüyoruz.

Halka olan duyarlılıkları için öğretmen dostlarımızın yanındayız" denildi.