Zamlar durmuyor : 'Ekmek fiyatı 7 lirayı geçecek'

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) kararıyla 1 Haziran itibarıyla buğdayın tonu 4 bin 500 lira, unun çuvalı da azami 325 liradan satılmaya başlandı. Artan maliyet ve zamlarla birlikte sonbaharda ekmeğin fiyatının 7 lira olması bekleniyor.
Cumhuriyet’e konuşan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İstanbul’da geçen yıl 230 gramlık ekmeğin 2 liraya satılırken bugün ekmeğin gramajının 210’a düşürüldüğünü, fiyatının da 5 liraya çıktığını hatırlattı. Başevirgen, "Ekmeğe gelen bu zammın salt buğday fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söylemek doğru değil. Çünkü ekmek üretiminde tek ve hatta en büyük gider kalemi buğday değil. Bir birim ekmek maliyetinin yaklaşık yüzde 65’ini işçilik, maya, tuz, su, enerji, finans, vergi, fire, iade, taşıma ve dağıtım giderleri ile kâr payı gibi girdiler oluşturuyor. Geriye kalan yüzde 35’lik kısım un maliyeti. Un maliyetinin yüzde 80’i ise ekmeklik buğdaydan kaynaklanıyor. Yani buğdayın ekmek maliyetine doğrudan etkisi yüzde 30 civarında. Siz buğday fiyatını istediğiniz kadar sınırlasanız da diğer girdi maliyetlerindeki artışları durduramazsanız bu işin önünü alamazsınız" diye konuştu.
'Buğdaydaki fiyat artışı unun fiyatına yüzde 50 civarında yansıyacak'
Başevirgen, konuşmasına şöyle devam etti: