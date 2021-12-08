Zamlar durmak bilmiyor: Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Akaryakıt ürünlerine zam fırtınası sürüyor.
9 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin litresine 77 kuruş, motorinin litresine de 31 kuruş zam bekleniyor.
Enerji Günlüğü'nün haberine göre, söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 10,05’den 10,36 TL’ye, İstanbul’da 9,99 TL’den 10,30 TL’ye, İzmir’de 10,07 TL’den 10,38 TL’ye yükseleceği öne sürüldü.
Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak Ankara’da 9,60 TL’den 10,33 TL’ye, İstanbul’da 9,55 TL’den 10,32 TL’ye, İzmir’de 9,62 TL’den 10,39 TL’ye yükseleceği ifade edildi.