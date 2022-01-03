Zamdan sonra 200 liralık elektrik faturası ne kadar artacak?

Yeni yılın ilk günü elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam gelmişti.

Yeni zam, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Aylık 150 kWh’ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’nin üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacak.

Buna göre, elektrik faturanızın zam öncesinde 200 TL geldiğini kabul ettiğinizde, yeni zamla birlikte bu miktarın 349 TL seviyesinde faturalara yansıyacağı görülüyor.

İYİP Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, zammın faturalara nasıl yansıyacağını hesapladı.

Zamdan önce gelen 200 liralık bir faturayı ele alan Kadıoğlu, zamdan sonra bu faturanın 349 lira olacağını söyledi. Kadıoğlu, böylece 200 liralık bir faturaya gelen toplam zam oranının yüzde 74,5 olduğunu ifade etti.

Vergiler dahil yaklaşık tutarın yeni zam oranına göre hesabı şu şekilde gerçekleşiyor:

Aylık 200 TL faturanız geldiğini kabul edelim.

200/0,92 = 219 kWh

Zamdan sonra: İlk 150 kWh ücreti (%50) 150 x 1,38 TL = 207 TL

Kalan: (%126) 69 kWh x 2,06 = 142 TL

Toplam Fatura:349 TL

Son zamdan sonra Faturanıza gelen artış % 74,5