Zam sonrası 279 liraya çıkan 70'lik rakının 194 lirası vergi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, rakıya gelen son zam sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Gelen son zam ile alkol oranı %45 olan bir 70’lik rakının; -Bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 84,63 TL" diyen Bingöl, "ÖTV 151,82 TL -KDV 42,55 TL -Toplam vergi 194,37 TL -Satış fiyatı 279 TL’dir" ifadesini kullandı.

Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi bir karar almaması durumunda Temmuz itibariyle bir de ÖTV artışı olacağını dile getirdi. Söz konusu ÖTV artışının rakı fiyatını 400 liraya yaklaştırabileceği belirtiliyor.