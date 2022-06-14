Zam rekorları kıran benzine bu gece 'indirim' geliyor

Her gün zam haberleriyle gündeme gelen benzinde, bu gece indirime gidiliyor. Sözcü gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 97 kuruş düşecek.

Motorinde ise bugün fiyat değişmeyecek.

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.44 TL’ye, Ankara'da 27.55 TL'ye, İzmir'de 27.56 TL'ye gerileyecek.

Benzinde zam oranı bir yılda yüzde 255 oldu

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7.72 TL, yılbaşında 12.29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7.20 TL, yılbaşında 11.43 TL'ydi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.