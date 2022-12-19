Zam endişesi talepleri artırdı: Otomobiller gemideyken satıldı

ÖTV güncellemesi konusunda belirsizliğin ortadan kalkmasıyla hareketlenen otomotiv satışları, yılın son günlerine girilmesiyle beklentilerin de üzerinde hızlandı. Birçok bayide araçlar tükendi.

Ekonomim.com'un haberine göre Markalar, talebi karşılamak için yolda olan, henüz gümrükten geçmeyen araçlar da satışa çıkarılmaya başlandı. 2023'te kurun yükseleceği ve fiyatların artacağı endişesiyle tüketicinin alımını öne çekmesi, talebin artmasındaki ana etken oldu. Seçimlerin de olacağı 2023 için piyasada belirsizlik hakim.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, ÖTV belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla satışların çok hızlandığına dikkat çekerek, yılın son ayında pazarın 120 bin adete kadar çıkabileceğine işaret etti.

Geçen haftanın son günlerinde beklenti daha da arttı. Bazı sektör temsilcilerine göre, araç bulunabilirliğine bağlı olarak pazar 120 bin adeti de geçebilir.

'Bayideki tüm araçları sattık'

Renault ve Dacia markalarının bayiliğini yapan Oğuz Güner, "Talep çok yüksek. Bayideki tüm araçlarımızı sattık. Hatta birçok bayide olduğu gibi, Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkan ve ay sonuna yetişecek olan gemideki araçları da satmaya başladık” dedi.

Talebin en yoğun olduğu yerli modeller için de sıra yazılıyor.



