Zaharova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Mladić aleyhindeki kararı taraflı

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri (UCM) Temyiz Dairesi'nin, Republika Srpska ordusunun eski komutanı Ratko Mladić'e verilen ömür boyu hapis cezasını onama kararı üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova eski Yugoslavya'daki suçları araştıran ve kovuşturan uluslararası kurumların "önyargılı olduğunu" söyledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Zaharova şöyle dedi:

"Ratko Mladić'in mahkumiyeti, eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında işlenen suçlardan suçlu bulunanları sorumlu tutmak için kurulan uluslararası mekanizmaların uygulamada çatışmanın taraflarından birine karşı önyargılı olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Zaharova, Lahey'in Bosnalı, Hırvat ve Kosovalı askeri personeli beraat ettirmesinden sonra Mladić aleyhindeki kararın özellikle "ikiyüzlü" göründüğünü söyledi. Zaharova'ya göre, Yugoslavya'nın dağılması sırasında savaş suçlarına ilişkin uluslararası yargı kurumları, bölgede güveni yeniden inşa etme çabalarını baltalıyor.

Rusya'nın Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklamada "Artık [UCM] Mekanizmasının ve onun selefi olan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ayırt edici özellikleri, Yugoslavya'nın dağılmasıyla ilgili olayların gerçeklerini ve tarihsel bağlamını görmezden gelmekte ve çatışmanın etkisini çözmeye ve eski Yugoslavya'yı eski haline getirmeye yönelik çabaları baltalamaktadır. Balkanlar'a güvenin" dedi.

Sözcü yargılama sırasında Mladić'in bir hükümlü olarak haklarının çok defa ihlal edildiğini vurguladı. Özellikle, eski komutan birkaç yıl boyunca uygun tıbbi yardımdan mahrum bırakılırken, Mladić'in Rusya veya Sırbistan'da tıbbi tedavi görmesi için geçici olarak serbest bırakılması talepleri reddedilmişti.

Zaharova, "Eski Yugoslavya davalarında [UCM] Mekanizmasının çalışmasının mümkün olan en kısa zamanda durdurulması gerektiği ve uluslararası ceza adaleti tarihindeki bu utanç verici sayfanın kapatılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz" dedi.

Mladić, Mayıs 2011'de Sırbistan'da tutuklanıp Lahey'e teslim edilene kadar yaklaşık 16 yıldır kaçak durumdaydı. 22 Kasım 2017'de Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş yasalarını ihlal suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme eski Republika Srpska ordu komutanını savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve Srebrenica'daki soykırım da dahil olmak üzere 11 davanın 10'unda suçlu buldu. Ancak ilk suçlama olan "Bosna-Hersek'in altı bölgesinde soykırım" suçundan aklandı.

Mart 2018'de Mladić'in avukatları, karara karşı daha önce Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (31 Aralık 2017'de kapatıldı) ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (kapalı) tarafından yürütülen işlevleri yerine getirmekle görevlendirilen yeni UCM'ye temyiz başvurusunda bulundu. Savunma, yargılama sırasında yapılan tüm hataların düzeltilmesini ve Mladić'in daha önce suçlu bulunduğu on suçlamadan aklanmasını talep etti.

8 Haziran 2021'de Mladić aleyhindeki kararı onandı.