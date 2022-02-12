Zaharova Ukrayna'daki diplomatlara ilişkin alınan kararı açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Kiev yönetimi veya üçüncü ülkelerin muhtemel kışkırtıcı eylemlerine karşı Ukrayna'da Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık. Büyükelçilik ve konsolosluk temel fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecek” dedi.

Zaharova, daha önce batılı medya organlarının Rusya'nın diplomatik misyon personelini çekmeye başladığını ve panik oluşturduğunu söyleyerek, “Şimdi anlaşılacağı gibi ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve diğer ülkelerin diplomat ve ailelerinin Ukrayna'daki büyükelçiliklerinden tahliyesi için enformasyona dayalı veriler oluşturuldu. Dün de İsrail bu yönde tahliye kararını duyurdu” ifadelerine yer verdi.