Zaharova: Rusya’yı yok etmeye yönelik kapsamlı planın bir kısmı gerçekleştiriliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Haber Merkezi

Zvezda televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’ya göre Batı, Ukrayna konusundaki eylemleriyle Rusya’yı yok etmeye yönelik kapsamlı planının bir kısmını gerçekleştiriyor.

Zaharova "Temelde şu an yaptıkları aslında daha büyük bir planın parçası. Hepsinin tek söylediği, Rusya ekonomisini, Rusya’yı yok etmek istedikleri. Rusya’nın iç ve dış politikasının, finansal sisteminin, kültürel ve tarihsel yapısının yok edildiğinden emin olmak için bunu yapmak istiyoruz diyorlar." açıklamasında bulundu. 

[DOSYA]

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