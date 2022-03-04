Zaharova: Rusya’yı yok etmeye yönelik kapsamlı planın bir kısmı gerçekleştiriliyor

Zvezda televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’ya göre Batı, Ukrayna konusundaki eylemleriyle Rusya’yı yok etmeye yönelik kapsamlı planının bir kısmını gerçekleştiriyor.

Zaharova "Temelde şu an yaptıkları aslında daha büyük bir planın parçası. Hepsinin tek söylediği, Rusya ekonomisini, Rusya’yı yok etmek istedikleri. Rusya’nın iç ve dış politikasının, finansal sisteminin, kültürel ve tarihsel yapısının yok edildiğinden emin olmak için bunu yapmak istiyoruz diyorlar." açıklamasında bulundu.