Zaharova: Rusya-AB ortak projeleri Brüksel'in tutumu nedeniyle dondu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve AB'nin katıldığı birçok siyasi, insani ve ekonomik proje olduğunu ancak bu projelerin donmasındaki sorumluluğun kendilerine değil AB'ye ait olduğunu söyledi.

Bugün erken saatlerde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 24 Mayıs AB zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nin Rusya ile diyalog kurmak istediğini ancak Moskova'nın bununla ilgilenmediğini iddia etmişti.

Schallenberg'e sosyal medya üzerinden yanıt veren Zaharova, Rusya ve Avrupa Birliği'nin ortak projeleri, Rusya karşıtı yaptırımlar ve Brüksel'den gelen saldırgan söylemler nedeniyle engellendiğini öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova şunları kaydetti:

"[Schallenberg'in iddiaları] Bu doğru değil. Rusya ve AB'nin katıldığı pek çok siyasi, insani ve ekonomik proje vardı. Ancak bunlar, Brüksel'in Rusya karşıtı yaptırımları kabul etmesinden ve diyaloğun yerini saldırgan söylemler, temelsiz suçlamalar ve dezenformasyon kampanyaları aldıktan sonra engellendi."

Avustuya menşeli Ö1 radyosuna konuşan Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, AB’nin Rusya ile diyalog istediğini fakat Rusya'nın şu anda böyle bir diyaloğa ilgi göstermediğini söylemişti. Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin "gergin ve ağırlaştırılmış" olduğunu söyleyen Schallenberg, ayrıca AB ve Rusya'nın iklimden enerji sektörüne kadar pek çok alanda işbirliği yapması gerektiğini belirterek, AB-Rusya ilişkilerinin havasında bir değişiklik umudunu da dile getirdi.