'Zagor', 'Mister No' ve niceleri artık öksüz...

Zagor", "Mister No", "Mandrake", "Kızılmaske", "Gordon" ve "Judas" gibi çizgi romanların kapak resimlerini çizen Aslan Şükür, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. “Altın Fırçalı Adam” olarak da bilinen Şükür, özellikle 70’lerde aktif olan Tay Yayınları’nın okurlara sunduğu çizgi romanlar için hazırladığı kapak çizimleriyle tanınıyordu.

77 yaşındaki Şükür'ün ölüm haberini Desen Yayınları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Desen Yayınları tarafından yapılan paylaşımda, "On yıllar boyunca çizdiği çizgi roman kapakları ile hayal dünyalarımızın kontağını çeviren Aslan Şükür'ü kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Çizgi roman dünyasının başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.