Zafer Partisi'nin 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı

Zafer Partisi, “Yerli ve milli Escobar” pankartının ardından dün ikinci bir kriz yaşadı. Zafer Partisi, Sedat Peker’in gündeme getirdiği ve yargıya taşınan rüşvet ağı iddialarını protesto için pankart hazırladı.

Erzurum il binası ile kentin üç yerine asılan pankartta, “180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum, hırsız var” ifadelerine yer verildi. İl başkanlığı hariç kentin üç yerine asılan pankartlar kısa süre içinde kaldırıldı.

Zafer Partisi Erzurum İl Başkanı Abdulhamit Uzun, Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu'ya şunları söyledi:

“Emniyet güçleri, il binamızda asılı olan hariç diğer pankartlarımıza yarım saat içinde müdahale etti. Yakutiye ilçe Başkanımız Yakup Kaya ve parti üyemiz evlerine gidecekken kapı önünde durduruldu. Bizi ifade vermeye davet ettiler. Anayasal hakkımızın engellenemeyeceğini belirterek hâkim, savcı kararı olmadan kendilerine eşlik edemeyeceğimizi söyledim, gittiler. Mahkeme ve savcılık kararı olmadan pankartımızı indirmeyeceğimizi belirttik."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da pankartların indirilmesine tepki göstererek sosyal medyada, “Hırsızları engellemesi gereken polis, hırsızlığın duyulmasını engellemeye çalışıyor” paylaşımında bulundu.

Ülkücü mafya Sedat Peker’in yaptığı paylaşımlar sonrasında Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) önceki Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'den 12 milyon TL rüşvet istediğini öne sürülmüştü.