Zafer Partisi'nin sığınmacıları hedef alan yeni adımı belli oldu

Eski MHP ve İYİP'li Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi, sığınmacıları hedef tahtasına koymaya devam ediyor.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Özdağ'ın yeni hamlesine ilişkin köşe yazısında, "Parti yetkilileri, bu amaçla kentlerin meydanlarına referandum sandığı koymayı ve 'Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?’ sorusunu sormaya hazırlanıyor. Plana göre, kentlere kurulacak sandıklara her vatandaş oy atabilecek. Sığınmacıların kalmasını isteyenler 'Kalsın’, gitmesini isteyenler ise 'Gitsin’ seçeneğini işaretleyecek" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi'nin istediği CHP'li Başkan...

Yarkadaş yazısında Zafer Partisi'nin yine sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla bilinen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı partiye katmaya çalıştığını yazdı.

Yarkadaş, "Zafer Partisi bu arada yeni kadroları bünyesine katma çalışması yürütüyor. Öncelikli olarak istedikleri ilk siyasetçi ise CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan… Özcan’ın söylemleri ile tam uyum içinde olduklarını söyleyen Zafer Partililer, CHP’li Özcan’ın da kendilerine sıcak yaklaştığını ve partilerinin saflarına katılmasını beklediklerini söylüyorlar. Bu tür söylemler dile getiriliyorsa, belli ki bazı temaslar da olmuştur…" dedi.