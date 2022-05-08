Zafer Partisi'ne operasyonun ardından Özdağ'dan ilk açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da partisinin Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in dün gece saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, 'Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek' sloganını yazdığı için polis tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması ile savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir."