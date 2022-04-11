Zafer Partisi'nden istifa edip İYİP'e geçtiler

İYİP'ten Zafer Partisi'ne gerçekleşen katılımlarda bu kez tam tersi bir durum yaşandı. Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Atacan Al partisinden istifa ederek İYİP'e katıldı.
İYİP Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, istifa haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Karasu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Atacan Al ve Zafer Partisi il yönetimi kurulu üyeleri partimize katıldı”
Geçtiğimiz günlerde Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Zafer Partisi'nden istifa etmişti. Koncuk, partisine yaptığı eleştirileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde dile getirmişti: