Zafer Partisi'nde bir istifa daha: Bu kez Genel Başkan Yardımcısı...

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Türk istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum. ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği’ uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla...” ifadelerini kullandı.

Dün akşam saatlerinde de Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can istifa ettiğini duyurmuştu. Can sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla." diye belirtmişti.