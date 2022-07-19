Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi: Özdağ'ın yardımcısı istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Türk, Zafer Partisi’nden ayrıldığı haberini şu sözlerle açıkladı:

“Bize bin yıldır Türkmen derler. Biz kanunla Türk olmadık. Türküm, Türkçüyüm. Hünkar Hacı Bektaşı Velinin yolunda Kızıl Elmanın neferiyim. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Zafer Partisindeki görevlerimden istifa ediyorum”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün Aydın’da bir cemevini ziyaret ettiği sırada söylediği sözler gündeme oturmuştu. Özdağ buradaki konuşmasında “Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz. Olursa tarikatlar da aynı şeyi isteyecek” demişti.

Özdağ’ın bu açıklamasına Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk tepki gösterdi. Türk, sosyal medya hesabından, bir cemevine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaşarak “Cemevleri Türkmenlerin/Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek; kimsenin haddi değildir” notunu düştü.