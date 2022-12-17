Zafer Partisi İstanbul Çekmeköy İlçe Başkanı Atakan Kandemir düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
Kandemir ile birlikte 35 yönetim kurulu üyesi daha istifa etti.
Toplam istifa sayısının 300'ü bulduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Burcu Günüşen
Zafer Partisi’nde 300 istifa
Zafer Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Atakan Kandemir ile 35 ilçe yönetim kurulu üyesi partiden istifa etti. Toplam istifa sayısının 300 olduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi
Zafer Partisi İstanbul Çekmeköy İlçe Başkanı Atakan Kandemir düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
Kandemir ile birlikte 35 yönetim kurulu üyesi daha istifa etti.
Toplam istifa sayısının 300'ü bulduğu belirtiliyor.