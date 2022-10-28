Zabıta, sebze satan yaşlı yurttaşı darp etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde sebze satarak geçimini sağlayan yaşlı bir yurttaş ile Seyhan Belediyesi'nde görev yapan zabıta memurları arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada zabıta memurları, yaşlı adamı darp etti.

Söz konusu olay, çevredeki bir yurttaşın telefon kamerasıyla kaydedilirken, sebze satan yurttaşın zabıta memuru tarafından aldığı darbe ile yere düştüğü gürüldü. Yurttaşın yere düşmesi sonucu görüntüleri telefon kamerasıyla kaydeden kişinin "Vurma adama, yaşlı başlı adam nasıl vuruyorsunuz?" dediği duyulurken, yere düşen yurttaşa tekme attığı görülen zabıta memurunun ise "Çek elini" diye bağırdığı duyuldu.