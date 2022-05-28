'Z kuşağı oy kullanmasın' demişti: Hakan Ural'a Behzat Uygur'dan yanıt

Hakan Ural, Kanal D canlı yayınında sarf ettiği "Z kuşağı oy kullanmamalı" sözleriyle tepki çekmişti.Sosyal medyada gündem olan Ural'a bir tepki de Behzat Uygur'dan geldi.

Uygur yaptığı paylaşımda "Sorun Z kuşağında değil, günüz kuşaklarında" diyerek Ural'a yanıt verdi.

Tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Hakan Ural, "Bir sporkulübüne başkan seçiyorken bile alacağı oyuncu, teknik direktör vaadi, kriteri kabul edilerek oy verilir. Apartmana yönetici seçilirken aidat indirimi veya otopark vaadi gibi şeyler kriter alınır" demişti.