‘Z kuşağı’ anketinde o grup iki ittifakı da geçti

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, Z Kuşağı üzerinde yapılan son seçim anketini yayımladı. Anket sonuçlarına göre ilk kez oy kullanacak Z Kuşağı büyük oranda Millet İttifakı’nı destekleyeceklerini söylerken HDP’ye oy vermeyi düşünen Z Kuşağının oranı ise dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre, Z Kuşağı’nın ilk kez oy kullanacak seçmenin yaklaşık yüzde 25’i Millet İttifakı’nı destekliyor. Yüzde 22’si Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söylüyor.

HDP’nin oy oranı yüzde 13,9 diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,6 oldu.

İlk kez oy kullanacak Z Kuşağı seçmeninin yüzde 31,9’u ise ‘kararsız’.

Özer Sencar ise söz konusu paylaşımına, “Asıl önemli veri bu geçlerin yaklaşık 1/3’ünün kararsız olması. Bu kitleye ulaşabilen partiler avantajlı hale gelebilir” notunu düştü.