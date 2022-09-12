'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti hakkında şiddet iddiası

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın, eşi Başak Ceylan Torun'a ve çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edildi.

Başak Ceylan Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Torun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır ailem ve oğlum için susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız."