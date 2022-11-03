Yüzey kotu 1648 metreye düştü, 61 milyon metreküp su buhar oldu

Azalan yağışlar ve artan buharlaşmayla birlikte birçok su kaynağının kuruduğu Van Gölü Havzası’nda özellikle son yıllarda gölde yaşanan çekilme dikkat çekiyor. Van Gölü’nün birçok noktasında daha önce su altında olan yerler, şimdi karaya çıkmış durumda.

DHA'nın haberine göre, bu bölgelerde şimdi tarım yapılırken, balıkçılıkla uğraşanlar ise suların çekilmesiyle birlikte teknelerini barınaklara yanaştıramaz hale geldi. Dünyanın en büyük sodalı gölü Türkiye’nin ise en büyük gölü olma özelliğini taşıyan 3 bin 712 kilometrekarelik alana sahip Van Gölü'nün yüzey kotu 1648 metreye düştü.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da, son yıllarda Türkiye’nin diğer göllerinde olduğu gibi Van Gölü'nde de hızlı bir çekilme süreci yaşandığını söyledi. Dr. Akkuş, "Van Gölü kot olarak son yılların en düşük seviyesinde. 1995 yılında Van Gölü'nün yüzey kotu 1650 metre, 2022 yılındaki en son verilere göre 1648 metre.Yani yüzeyden 2 metrelik bir su düşüşü söz konusu. Bunu 3 bin 712 kilometrekarelik alan için düşündüğümüz zaman çok devasa bir su kaybı olduğunu görüyoruz. Yani bu da Van Gölü'nde 61 milyon metreküpten daha fazla bir suyun buharlaşma ile kaybolduğunu gösteriyor" dedi.