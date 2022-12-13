Yüzde yüz zam onaylandı

25 Kasım tarihinde toplanan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda alınan kararla Sütun/cm fiyatı 35 lira olan yerel basın için geçerli resmi ilan fiyatları yüzde 100 artışla 70 lira olmuştu.

Söz konusu karar Resmi Gazete’de de yayınlandı ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Alınan karara göre; Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti; Günlük fiili satış sözleşmesi 50 bin adedin altındaki gazeteler için 70 Türk lirası, Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin üzerindeki gazeteler için 100 Türk Lirası. Belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Anadolu basınının biraz olsun maddi anlamda nefes alması açısından bu zam önemli. Biz TGF olarak bu konunun takipçisi olduk, toplantı öncesi de yüzde 100 zam beklentimizi açıklamıştık. Basın İlan kurumu Genel kurulu da bizim bu beklentimize yönelik bir karar alarak yerel gazeteleri biraz olsun rahatlatmış oldu. Resmi ilan fiyatlarının önümüzdeki süreçte de enflasyona yenik düşmemesi için düzenli olarak artırılması gerekir. TGF olarak bu konunun da takipçisi olacağız” diye konuştu.