Yüzde 30 katılım: Tunus’taki anayasa referandumunda 'evet' çıktı

Tunus'ta düzenlenen yeni anayasa referandumunun resmi olmayan sonuçları açıklandı. Katılımın yüzde 30 olduğu referandumda yüzde 94,6 'evet', yüzde 5,4 'hayır' oyu kullanıldı.

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Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 25 Temmuz yeni anayasa referandumuna katılanların yüzde 94,6’sının "evet" oyu verdiğini ve yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyurdu.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumunun resmi olmayan sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Kurul Başkanı Faruk Buasker, referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6’sının "evet" oyu kullandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre; Buasker, “Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyuruyor.” ifadesini kullandı.

Seçime katılım oranının yurt dışındaki oylarla yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini belirten Buasker, "hayır" oylarının oranının ise yüzde 5,4 olduğunu kaydetti.

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