Yüz yüze sınav için şehir dışından gelecek öğrenciler 'başının çaresine' bakacak!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) final sınavları ve hazırlık bitirme sınavı olan PIE sınavının yüz yüze yapılmasına karar verdiği yolundaki söylentiler öğrencileri endişelendirdi. Okul yönetimince henüz karar resmen duyurulmadı ancak öğrenciler kentteki hareketliliğe dikkat çekerek, şehir dışından gelecek öğrencilerin kalacak yer sorununa ilişkin kaygılarını dile getirdi.

İEÜ Öğrenci Dayanışması da konuyla ilgili bir imza kampanyası başlattı. 1.500’ün üzerinde öğrencinin imza verdiği kampanya metninde İzmir dışından gelecek öğrencilerin "başlarının çaresine bakmaları"nın söylenmesine de tepki gösterildi.

Kampanya metninde özetle şu ifadelere yer verildi:

'Gidişat umutlu olmamızı engelliyor'

"Dönem başında hocalarımız finallerin yüz yüze yapılabileceğini, bunun biraz da 'gidişata bağlı' olduğunu söylemişlerdi. Ancak yurdumuzun Covid ve Covid'e karşı alınan önlemler karnesi 'gidişattan' umutlu olmamızı engelliyor.

Birçok derste hocalarımız yüz yüze sınavlara hazır olmamızı söyleyerek, İzmir dışından gelen öğrencilerin 'kendi başlarının çaresine bakacaklarını' ifade ediyor. Biz öğrencilerin aşılanmadan kapalı bir ortama sokulmasının, kalacak yer ayarlanmadan şehir dışından okula getirilmesinin hatalı bir karar olacağı açıktır."

'Son dakikalarda değişiklik alışkanlık haline geldi'

İmza kampanyası metninde öğrenciler anayasal haklarını kullanacaklarını da bildirdi. Görüştüğümüz İEÜ Dayanışması Temsilcileri şunları söyledi:

"Vakıf üniversiteleri üzerinde YÖK’ün kontenjan baskısı olması yüzünden bizim okulumuz gibi vakıf üniversiteleri çoğu konuda YÖK’ün isteklerini çok katı şekilde yerine getirmek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz güz döneminde de finaller ve PIE sınavının yüz yüze yapılacağı söylenmiş ancak sınavlara kısa süre kala çevrimiçi yapılacağı duyurulmuştu.

Okulumuzda duyuruların son dakikalarda yapılması artık bir alışkanlık haline geldi. Derslerde hocalarımızdan çeşitli şeyler duyuyoruz. Örneğin 1. ve 2. sınıflar daha kalabalık olduğu için 3. ve 4. sınıfların finallerinin yüz yüze yapılabileceği, hazırlık bitirme sınavımız olan PIE’ın yüz yüze olabileceği gibi çeşitli varyasyonlar konuşuluyor.

'Kalacak yer ayarlanmadan 9 binin üzerinde öğrenci çağırılıyor'

Biz öğrencilerin sadece akademik dürüstlük geliştirmesi değil, sağlıkları da tüm hoca ve yöneticilerimizin sorumluluğunda. Biz öğrenciler olarak bu pandemi döneminde çok yalnız bırakıldığımızı, pandeminin tüm yükünün diğer vatandaşlar gibi bizim de omuzlarımıza atıldığını hissettik. Dönem boyunca online eğitim verip 2 haftalık sınavlar için bu kadar büyük hareketliliğe biz hayır diyoruz. Kalacak yer ayarlanmadan 9 bin 400 küsur öğrenciyi İzmir’e çağrılıp zor durumda bırakılmalarına hayır diyoruz.

Artık sağlığımızı doğrudan hiçe sayan böyle bir ihtimale karşı harekete geçmemiz gerekiyordu. Kampanyayı imzalayan 1.500’ü aşkın arkadaşımızla birlikte böyle bir karara karşı kendimiz ve ailelerimizin sağlığını korumak için anayasal tüm haklarımızı kullanacağımızı deklare ettik. İmza kampanyamız yaygın şekilde dolaşıma sokulamamasına, duyurmakta çokça güçlükle bazen engellerle karşılaşmamıza rağmen 5 gün gibi kısa bir sürede okulun 9400 kadar öğrencisinin 1.500’den fazlası kampanyayı imzaladı ve imzalar gelmeye devam ediyor."