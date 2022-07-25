Yusuf Kaplan AKP'yi uyardı: 'Ülkemizin selâmeti açısından hayati önem arz ediyor'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle bütün dünyanın ekonomik ve siyasî dengelerini alt üst olduğunu yazdı.

Rusya ve Ukrayna’nın dünyanın tahıl ambarı konumunda iki ülke olduğunu yazan Kaplan, “Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın derinleşmesi, dünyada da ülkemizde de ekonomilerin 1929-1930 ekonomik krizine benzer sarsıntılar geçirmesine yol açtı: Enflasyon tavan yaptı, faizler aldı başını gitti, insanların alım gücü düştü, sınıflar arasındaki makas açıldıkça açıldı” dedi.

Kaplan, şöyle devam etti:

“İki senedir korona hapishanesine tıkılan insanlık, hapishaneden salıverildi verilmesine de dışarı çıkan insanlar, ekonominin el yaktığını görünce şaşkına döndüler.

Korona hapishanesinden çıktı insanlar çıkmasına da, özgürlüklerine kavuşamadılar tam anlamıyla. Özgürlüklerini tehdit eden, çok yönlü yıkım yaşayan bir dünyayla karşılaştılar bir anda...

Türkiye’de de ekonomi derinden etkilendi bu küresel travmadan. Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu; orta sınıf neredeyse yok oldu. Bu durum, sosyal barışın alarm zilleri çalmasına yol açabilir. Hükümetin, nefes alıp vermeleri zorlaşan dar gelirli insanımızın sorunlarıyla özellikle ilgilenmesi, ülkemizin selâmeti açısından hayati önem arz ediyor.”