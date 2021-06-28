'Yürüyüş yolumuzu istiyoruz'

5 Haziran Dünya Çevre Gününde "Orman bizim, mahalle bizim memleket bizim" diyerek mahallelerindeki ormanı temizleyen Doğukent mahalle sakinleri bu cumartesi günü Mahalle Şenliği'nde yeniden bir araya geldi.

Şenlikte, mahalleli ve çocuklar hep birlikte bölgede orman temizliği yaptı. Müzik dinlendi, halay çekildi, çocuklar icin yüz boyama, çuval yarışması gibi etkinlikler düzenlendi.

Ortak sorunlarının tespiti, taleplerin belirlenmesi ve sorunların çözümü konusunda mahallede birlikte hareket etme kültürünün geliştirilmesi açısından verimli ve bir o kadar da eğlenceli bir şenlik gerçekleştirildi.

Etkinlik Doğukent Mahallesinin daha yaşanır bir yer haline gelmesi için, daha güçlü bir semtevi çalışması ve yeniden görüşme çağrısıyla sona erdi.

Mahalleli, Ankara Mamak Belediyesi'nin orman sınırı boyunca trafiğe kapalı, ebeveynlerin çocukları ile beraber gezebileceği, dinlenme ve spor alanlarını da kapsayan bir yaşam alanı kararının çıkartılması için imza topluyor. Şimdiye kadar yüzlerce imzanın toplandığı ve devam eden kampanya sonucu imzalar belediyeye teslim edilecek.