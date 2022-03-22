Yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı: AKP'li belediye denizi doldurmaya devam ediyor

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinden Karadeniz’e dökülen Melet Irmağı’nın ağzına denize doldurarak balıkçı barınağı yapılmasına yönelik projesini yargıya taşımış, mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı vermişti.

Bölgeye giderek inceleme yapan ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, avukat Haluk Türkmen ve Ordulu doğaseverler, mahkeme kararlarına karşın AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına devam ettiğini tespit etti.

ANKA'ya konuşan ORÇEV Başkanı Gönül, “Burada iki tane mahkeme kararı var. Bir; şu anda üzerinde bulunduğumuz Melet Irmağı’nın ağzı ile ilgili 2019’da açmış olduğumuz davada mahkeme, ‘yürütmeyi durdurma’ ve ‘itiraz yolu kapalı’ kararı verdi. İkincisi; burada barınak yapılmasına dair açmış olduğumuz davada da aynı kararları verdi. Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı bizimle görüşmek istedi, biz de görüştük. Dedik ki ‘Bizim sizden bir talebimiz yok, sadece mahkeme kararlarına uyun ve nihai karar çıkana kadar burada çalışma yapmayın.’ O da ‘Evet, yapılmayacak. Şu anda da durdurduk’ dedi” diye konuştu.

İncelemeler sonucunda iş makinelerinin çalışmalarına ara vermediğini gördüklerini ifade eden Gönül, “Görüyoruz ki çalışma hâlâ devam ediyor. İki mahkeme kararı var. Bunun devamında ise yeni bir proje var, buradan Turna Suyu’na kadar. Orada da dava açtık. Ayın 25’inde (25 Mart) bir dava var. Kısacası Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ordu’nun bütün sahillerinde doldurma projeleri var. Biz de dava açmak zorunda kalıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

'Suç duyurusunda da bulunduk'

Avukat Haluk Türkmen ise “Biz, burada açtığımız dava sonrasında yürütmeyi durdurma kararı aldık. Dolasıyla burada faaliyetin durdurulması gerektiği ifade edilmiş olmasına ve bu konuyu da belediye başkanına bizzat anlatmış ve yazılı olarak da sunmuş olmamıza rağmen hâlâ balıkçı barınağı ile ilgili çalışma devam ediyor” dedi.

Hukuki olarak mücadele verdiklerini söyleyen Türkmen, “Hukuk tanımaz bir yönetimle karşı karşıyayız ne yazık ki. Savcılığa suç duyurusunda da bulunduk” diye konuştu.