Yürürlükten kalkmasına günler kala Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedileceği tarihe günler kala yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davaya cevap verdi. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz’ın imzasını taşıyan dilekçede tek yetkilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ileri sürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK) bu savunmanın hukuken doğru olmadığını vurguladı. Açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi gibi temel haklarla ilgili yasalar ve sözleşmeler konusunda Cumhurbaşkanı’nın tek başına böyle bir yetki kullanması mümkün değildir. Aksinin kabulü, Anayasa’nın 90. maddesi gibi birçok maddesinin ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm sözleşmelerin Cumhurbaşkanı eliyle kaldırabileceği anlamına gelecektir” denildi.