Yurttaşların hizmet gideri için alınan para hastanelerin faturaları için kullanılmış!

Sağlık Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet giderleri/tedavileri için avans olarak aldığı 42,3 milyar TL’yi bağlı hastanelerin sağlık tesislerinin elektrik, su ve doğalgaz giderlerini karşılamak için kullandığı ortaya çıktı.

Sayıştay düzenlilik denetim raporuna göre, 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti giderleri için Sağlık Bakanlığına götürü bedel (global bütçe) olarak 81 milyar 160 milyon TL ödeme yaptı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılında Medula’ya girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edildi. Toplam tahakkuk tutarı götürü bedel sözleşme tutarından düşük olup aradaki fark 42 milyar 302 milyon TL.

Harcamanın nereye yapıldığını bakan açıkladı

Sağlık Bakanlığı’nın hastaların sağlık hizmet gideri için SGK’dan fazladan avans olarak aldığı 42 milyar 302 milyon TL’yi nereye harcadığı konusu daha önce gündeme gelmişti. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından verilen "Sayıştay'ın 2021 yılı Denetim Raporunda Sosyal Güvenlik Kurumunca Bakanlığa yapılan ödemelerle ilgili yaptığı tespitlere ilişkin" soru önergesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen yazılı cevapta harcamanın nereye yapıldığına ilişkin açıklama şaşkınlık yarattı.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç'ın paylaştığı bilgilere göre, yanıtta “Döner sermaye giderlerinin finansmanını karşılamak üzere Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında götürü bedel yöntemi kullanılarak 1 yıllık global bütçe protokolü imzalanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında toplam 81.160 milyon TL tutarında protokol imzalanmıştır. Buna karşılık 2021 yılında toplam 82.645 milyon TL harcama yapılmıştır. Bu harcama ile başta hastaneler olmak üzere Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık tesislerimizin, ilaç, laboratuvar ve tıbbi malzeme ihtiyaçları ile elektrik, su ve doğalgaz gibi cari giderleri karşılanmıştır. SGK'dan alman kaynaklarla döner sermayeden yapılan harcamalar birbirleriyle örtüşmektedir. Ayrıca Bakanlığımız döner sermayesi 2021 yılında Sayıştay Başkanlığınca denetlenmiş olup bu hususla ilgili herhangi bir bulguya yer verilmediği’’ belirtilmiştir.

Hizmet bedeli nasıl karşılanıyor?

Yazıya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sunulan sağlık hizmetlerini kamu-özel tüm sağlık hizmet sunucularından yapılan protokol ve sözleşmeler yoluyla satın alıyor. Bu yöntemde sağlık hizmet sunucularına verdikleri sağlık hizmetlerinin bedelleri fatura karşılığı Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen fiyatlar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeniyor.

5510 sayılı Kanununun 73’üncü maddesinin 8’inci fıkrasına göre Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu idarelerince (kamu üniversite sağlık hizmet sunucuları ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları) verilecek sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle sağlamaya yetkili. Yapılan bir yasal düzenlemede kamu üniversite sağlık hizmet sunucuları yıl sonunda götürü bedel ile toplam sağlık hizmet gideri arasındaki fark kuruma geri ödeniyor. Böyle bir düzenlemeye Sağlık Bakanlığı kurumları eklenmiyor.