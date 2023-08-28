Yurttaşlara kesilen cezalar Temmuz'da rekor kırdı

CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, yılın ilk 7 ayında yurttaşlardan toplanan cezalarla ilgili inceleme paylaştı.

Uyar’ın aktardığına göre; yılın ilk 7 ayında hazine gelirlerinin 21 milyar 895 milyon 723 bin liralık kısmı yurttaşlara kesilen cezalardan oluştu. Bu oran, geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına göre 3 milyar 289 milyon lira arttı. Sadece Temmuz ayında yurttaşlara kesilen toplam ceza miktarı geçen yılın aynı ayına göre üç katına çıktı.

Seçimin yapıldığı Mayıs ayında yurttaşlara kesilen cezaların toplamı 2 milyar 785 milyon 827 bin lira iken, seçimden sonra Haziran ayında 2 milyar 99 milyon 835 bin lira oldu.

Temmuz ayında rekor kırarak 7 milyar 147 milyon 244 bin liraya yükseldi. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayındaki bütçe verilerine göre; vergi, idari, yarı ve diğer ceza kalemlerinden toplam kesilen ceza tutarı 2 milyar 314 milyon 731 bin liraydı.