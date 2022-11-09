Yurttaşlar sebze-meyve fiyatlarına tepki gösterdi: 'Bakıp bakıp gidiyoruz'

Edirne’de vatandaşlar, bugün kurulan halk pazarında sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğine tepki gösterdi. Vatandaşlar, sarımsağın kilogram satış fiyatının 50 liraya çıkmasını eleştirdi.

Cemile Yalçın isimli bir yurttaş, alım gücünün kalmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir şey almadım. 2 kilo patates aldım. Onunla gidiyorum. Her şey pahalı, bütçe yetmiyor. Sebzelere bakıp bakıp gidiyoruz. Alma gücümüz de yok. 50 lira pahalı. Geçen sene 15 liraya aldık. Bu sene 50 lira. Daha ne diyeyim, her şey pahalı. Kimse 'dur' demiyor. Ne fiyat koyuyorlar. Herkes tutturabildiğine satıyor. Çoğunu bizim vatandaşımız yapıyor. Bir ıspanak 20 lira olur mu? Geçen sene 5 liraya alıyorduk. Bu sene 20 lira."

Hanife Kartal ise fiyatlara vatandaşın müdahale edemediğini belirterek, "Pahalı kardeşim. Bir şey yapamıyoruz ki. Alıyoruz ne yapalım. Emekli maaşınla geçinmeye uğraşıyoruz" dedi.

Sarımsağın fiyatı ateş pahası

Pazarda sarımsak satan Cemal Zülf ise şunları söyledi:

“Sarımsağın ekimi bu sene çok az. Geçen sene çok fazlaydı. Herkesin elinde kalınca bu sene bu sene ekimi yüzde 60 falan azaldı. Talep olunca bu sefer çıkıyor. Baştan toptan alışı diyelim 20 liraydı, şimdi 35-40 liraya çıktı. İhtiyacın oldu mu yine alacaksın. İhtiyacı kadar herkes kendine kadar alıyor. 'Alıp da koyalım' diye bir şey yok. Geçen sene 20-25 lira civarındaydı. Bu sene 50. O da enflasyon, zam katladı, daha doğrusu."

'Fiyatlar hiç de uygun değil'

Fatma Akalp, pazarda fiyatların çok pahalı olduğunu dile getirerek, "Fiyatlar hiç de uygun değil. Yaşanabilecek gibi değil fiyatlar. Emekli, asgari ücrete çalışana yetecek gibi değil. Bir karnabahar 15-20 lira olursa bunun sonunu düşünün derim artık. Sarımsak neden 50 lira? Üreten olmayınca, dışarıdan gelince böyle olur" dedi. (ANKA)