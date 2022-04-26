Yurttaşlar Kızılay'ın kıyafet deposu önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Osmaniye Alibeyli Mahallesi Şehit Mehmet Tatlı Sokak üzerinde bulunan Kızılay deposu üzerinde kıyafet yardımı yapılacağını duyan yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle arasının ardından Kızılay’da görevli personelin gelmediğini iddia eden yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Yurttaşlar depo önüne gelen yetkililere tepki gösterirken Kızılay Osmaniye Şubesi yetkilileri, "Yeterince gönüllümüz olsa bile şu an bu kargaşada sağlıklı yardım yapma şansımız yok. Sorun bilgi verdiğimiz vatandaşın yanında 3-4 kişiyle gelmesi. Yeterince kıyafet var vatandaşların biraz sabırlı olması lazım" açıklaması yaptı. (ANKA)