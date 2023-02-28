Yurttaşlar Gürsel Semt Evi'nde buluştu: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz!'

TKP Gürsel Semt Evi ve TKP Arsuz Kriz Masası depremin ilk gününden bu yana İskenderun'da örülen halk dayanışmasının önemli bir parçası olurken, semt evlerinde kurulan dayanışmalara süreç boyunca güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yön verildi.

Her gün daha da genişleyen dayanışmanın, İskenderun'da nasıl sürdürüleceğinin ve kalıcı hale getirileceğinin konuşulduğu bir buluşma Gürsel Semt Evi'nde gerçekleştirildi. Buluşma, TKP'nin, memleketin birçok noktasında gerçekleştirdiği buluşmaların ortak sloganı olan "Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz!" başlığıyla yapıldı.

Buluşmada, süreç boyunca yaşanan sorunlar, plansızlık sonucu depremin ne kadar büyük bir felakete dönüştüğü, depremin sınıfsallığı, felaketin nedenleri ve bundan sonra ne yapılması gerektiği konuşuldu. Yurttaşlar semt evinde örülen bu derin dayanışmanın tüm yurttaşlara umut olduğunu ve insanların yaşamlarını, kentlerini ve memleketi nasıl enkaz altından çıkarıp tekrar kuracağımıza ışık tuttuğunu ifade etti.

Buluşmada öne çıkan bir diğer nokta, bir araya gelmenin ve örgütlü şekilde dayanışmanın mahallenin havasını ne kadar değiştirdiği, birlikte hareket eden yurttaşları büyük bir aile haline getirdiği oldu. Buluşmaya katılan yurttaşlar, bu düzende insan doğasının bencil olduğunun her fırsatta halka yutturulmaya çalışıldığını, ancak bu felaket karşısında tüm memlekette örülen dayanışmanın bu yalanı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini ve karşısına, bir araya gelmenin umudunu ve aydınlığını koyduğunu ifade etti. Buluşmada "Mahallemizi değiştirebiliyorsak, tüm memleketimizi neden değiştiremeyelim?" denilerek büyümekte olan umut ifade edildi.

Memleketimizin neden enkaz altında kaldığına ve bu depremin neden yalnızca emekçileri vurduğuna dair değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, insanların barınma sağlık eğitim gibi temel ihtiyaçlarının kâr amacı taşıyan şirketlerce değil ancak emekçi sınıftan yana olan bir devlet tarafından ihtiyaç odaklı olarak karşılanabileceği konuşuldu.

Toplantı TKP'nin "Yurttaş Sözü" adıyla başlattığı imza kampanyasının metninin okunması ile sonlandı. Buluşmada, Yurttaş Sözü'nün umudu ve dayanışmayı büyütmeye dair kararlılığı ifade ettiği, yurttaşların bu sözü birbirine ve tüm memleketimize verdiği belirtildi.