Yurttaşa tasarruf öğütleri, kendilerine lüks filo: DMO son 3 ayda 100 adet otomobil satın aldı

Kamunun taşıt alımlarına kısıtlama getiren tasarruf genelgeleri hemen her yıl kağıt üzerinde kalırken Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) verileri de araç alımı için fahiş harcamaları açığa çıkardı.

DMO’nun kamuda kullanılması amacıyla 2022’nin Eylül-Kasım döneminde toplam 100 taşıt aldığı öğrenildi. Kamu adına alınan 100 taşıttan altısını 4X4 arazi aracı araçları oluşturdu.

Filo giderek genişledi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, DMO 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nca taşıt satın alımına yönelik 2022’nin son çeyreğinde gerçekleştirilen ihalelerin ilki 2 Eylül’de düzenlendi. İhale kapsamında üç adet 2022 model 4X4 araç satın alındı. Araçlar için İstanbul merkezli bir otomotiv firması ile 697 bin 800 TL’lik anlaşma yapıldı.

8 Eylül’de ise “Muhtelif 34 araç” başlıklı ihale kapsamında 10 milyon 468 bin liralık sözleşme imzalandı. Eylül’de DMO, 4X4 araçlar için de anlaşmalar yaptı. Bu kapsamda 19 Eylül’de Toyota Hilux marka arazi aracı 663 bin 825 lira karşılığında kamunun filosuna katıldı. DMO, 1 milyon 268 bin lira ödeyerek aynı markadan iki aracı da 4 Ekim’de kamu filosuna kattı.

Lüks makam aracı

2022 yılının son çeyreğinde kamu kurumlarının kullanması amacıyla satın alınan araçlardan en dikkati çekeni, Mercedes marka makam aracı oldu. DMO’nun 2 milyon 149 bin 200 lira ödeyerek satın aldığı aracın, “S 400 d 4Matic L Inspiration” model olduğu bildirildi.

DMO 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nca Eylül-Kasım döneminde kamu adına satın alınan diğer bazı araçlar ve maliyetleri ise şöyle sıralandı:

35 adet Egea: 8 milyon 587 bin lira

50 adet Egea Sedan: 12 milyon 897 bin lira

Dört adet Egea Cross: 1 milyon 93 bin lira

Bir adet Toyota 4X4: 663 bin 825 lira

Yurttaşa tasarruf öğütleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz Kasım ayında, “Aklınla Verimli Yaşa” adlı tasarruf tedbirlerini açıkladı. Yurttaşa öğütler içeren ve “Bu kadarı da olmaz” dedirten bazı öneriler şöyle kaydedildi: