Yurttaş borç kıskancında: Kredi kartı hacmi 800 milyar liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) bünyesindeki Fintürk’ün Haziran sonu itibarıyla açıkladığı veriler, yurttaşın geçinebilmek için kredi kartına yüklendiğini gösterdi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, bireysel kredi kartı hacmi son üç ayda yüzde 37,6, yılda ise yüzde 178,7 artarak 793 milyar liraya ulaştı.

Depremden etkilenen kentlerden Osmaniye’de kredi kartları borcu yüzde 280,5 artışla 4,6 milyar liraya ulaştı. Bireysel ihtiyaç kredileri de katlandı. Adıyaman’da tüketici kredisi üç ayda yüzde 22,1 artışla 3,3 milyar liraya ulaştı. Bayburtlu ise ek hesaba yüklendi, borç 161,8 milyon lirayı aştı.

Yılın ikinci çeyreğinde en büyük düşüş yüzde 20,4 ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da yıllık artış yüzde 173,3 olurken borç büyüklüğü 25,5 milyar liraya ulaştı.

Taşıt kredileri son 3 ayda yüzde 28,2, yıllık bazda yüzde 244 artışla 83,6 milyar liraya çıktı. Konut kredisi hacmi ise 3 ayda yüzde 11,9, yıllıkta yüzde 26,4 artışla 441,5 milyar liraya ulaştı.