Yurtta kalan öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan öğrenciler, akşam saatlerinde yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacakları öğrenildi. Öğrencilerin dün akşam yurt yemekhanesinde tavuk, pilav yedikleri öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemeler kapsamında yurt yemekhanesindeki yemeklerden numune alındı.