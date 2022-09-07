Yurtta kalabilmek için namaz kılma şartı

Antalya Ticaret Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim gören ve kent merkezi dışından gelen öğrencilere hizmet veren Karatay Anadolu Lisesi Yurdu, ofis olarak kullanılmak üzere başka bir kamu kurumuna devredildi. Yurtta konaklayan öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı için Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdu’na yönlendirildi.

Bunun üzerine Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu Lisesi yurduna kayıt yaptırmak için giden veliler, ilginç bir teklifle karşılaştı.

Yurt ücretini soran veliler, “Ücret istemiyoruz. Hepimiz Müslümanız. Çocuğunuzun namazlarımıza ve sohbetlerimize katılması bizim için yeterlidir” cevabını aldı.

Mektepli Gazete’de yer alan habere göre öğrencilerinin güzel sanatlar lisesinde okuduğunu, kendilerini en sağlıklı şekilde ifade edebilmelerini ve sanat alanındaki yetenek ve ilgilerini geliştirmek üzere güzel sanatlar lisesini tercih ettiklerini belirten veliler, yurdun bu yaklaşımının yaşam tarzına müdahale anlamına geldiğini ve kaygı verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer şunları söyledi:

“Eğitim alanında yaşanan en tartışmalı konulardan biri de yurtlar meselesi. Sadece üniversite öğrencileri değil ortaöğretim düzeyinde de barınma sorunu var. Bunun bir örneğinin de Antalya’daki Karatay Erkek Öğrenci Yurdunun kapanmasıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Öğrenci ve ailelerinin istediği tek şey güvenli bir barınma ancak görüldüğü kadarıyla bunu sağlaması gerekenler sorumluluklarını yerine getirmiyor. Çocukların hayatlarını kökten etkileyecek, hatta hayati tehlike yaratacak uygulamalarda bulunanların yaptıklarının ortaya çıkarılması ve gereken cezai işlemin uygulanması şarttır. Şunun artık anlaşılması gerek; çocuklarımıza ve gençlerimize kendi dünya görüşlerini dayatmaya çalışan zihniyet bugüne kadar bunu başaramadı bundan sonra da başaramayacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz adil, demokratik ve özgür bir yaşamı ve ülkeyi hak ediyor.”