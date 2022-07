Yurtsever Hukukçular'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Yurtsever Hukukçular, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 'kabul edilemez' dedi.

Açıklamada, "Yurtsever Hukukçular olarak kadınların yaşam hakkına, güvenliklerine ve özgürlüklerine göz dikenlerin en etkin şekilde cezalandırılmalarını ve şiddete karşı her tür tedbirin alınmasını savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini Cumhurbaşkanlığı işlemlerinin içerik yönünden incelenemeyeceği ve denetlenemeyeceği gerekçesiyle reddetmiştir.

Söz konusu karar kabul edilemez, zira İstanbul Sözleşmesi yalnızca uluslararası bir sözleşme değildir; temel bir insan hakkı belgesidir, toplumsal bir mücadelenin sonucudur ve kadınların yaşam hakkının hukuki güvencesi anlamına gelmektedir. Nasıl ki bir gece kararnamesi ile yok sayılamazsa, bu kararnamenin içeriğinin denetlenemeyeceğine dair verilen yargı kararı da kabul edilemez. Çünkü ne o gece kararnamesi bir tesadüftür bugün ülkemizde, ne de alınan Yargı kararı. Sözleşmeden çekilmeye dair bir takım tarikat ve cemaat önderlerinin kutlama mesajları da tesadüf değildir. Bu günlere bir gecede gelinmemiştir.

Ancak Sözleşme ile elde edilen kazanımlar da tek bir imza ile ve bir tesadüf ile elde edilmemiştir. Sözleşme, kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve bir ayrımcılık türü olarak kabul etmiş, yalnızca aile içi şiddete değil, kadına yönelik her türlü şiddete karşı koruma getirmiş, şiddete uğrayan mağdurun “cinsel yönelimi” ayrımı yapılmaksızın her türlü yardımın yapılmasını taraf devletlere şart koşmuştur. Bu kazanım kadınların mücadelesinin ürünüdür. Bizlerin tarafı ise bu mücadeleyi emek emek örenlerin yanıdır. Yurtsever Hukukçular olarak kadınların yaşam hakkına, güvenliklerine ve özgürlüklerine göz dikenlerin en etkin şekilde cezalandırılmalarını ve şiddete karşı her tür tedbirin alınmasını savunmaya devam edeceğiz.,

