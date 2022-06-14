Yurtsever Hukukçular'dan değişen Avukatlık Kanunu'yla ilgili açıklama: Artık yeter!

Avukatlık ve Borçlar Kanunu’nda geçtiğimiz günlerde değişiklik yapıldı.
Yurtsever Hukukçular söz konusu değişiklikle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Düzenleme stajyere değil patron avukata yarayacak, gerek staj esnasındaki koşulların gerekse stajı bittikten sonra yapmak zorunda kalacağı 'işçi avukatlık' koşullarının ağırlığı altında ezilen genç avukatlar ve avukat adayları yine sömürü şartlarına mahkûm edilecektir" denildi.
Artık Yeter! Stajyer Avukatlar Oyalanma Değil Sorunlarına Gerçek Çözüm İstiyor! pic.twitter.com/zxvFpNNdB7— Yurtsever Hukukçular (@YurtseverHukuk) June 14, 2022
"Kanunla mesleğimize bir kez daha müdahale edilmiş, stajyer avukatların sorunlarını çözme kisvesi altında bu sorunlar daha da derinleştirilmiştir" denilen açıklamanın tamamı şöyle: