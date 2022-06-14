Yurtsever Hukukçular'dan değişen Avukatlık Kanunu'yla ilgili açıklama: Artık yeter!

Avukatlık ve Borçlar Kanunu’nda geçtiğimiz günlerde değişiklik yapıldı.

Yurtsever Hukukçular söz konusu değişiklikle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Düzenleme stajyere değil patron avukata yarayacak, gerek staj esnasındaki koşulların gerekse stajı bittikten sonra yapmak zorunda kalacağı 'işçi avukatlık' koşullarının ağırlığı altında ezilen genç avukatlar ve avukat adayları yine sömürü şartlarına mahkûm edilecektir" denildi.

Artık Yeter! Stajyer Avukatlar Oyalanma Değil Sorunlarına Gerçek Çözüm İstiyor! pic.twitter.com/zxvFpNNdB7 — Yurtsever Hukukçular (@YurtseverHukuk) June 14, 2022

"Kanunla mesleğimize bir kez daha müdahale edilmiş, stajyer avukatların sorunlarını çözme kisvesi altında bu sorunlar daha da derinleştirilmiştir" denilen açıklamanın tamamı şöyle:

"11 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile mesleğimize bir kez daha müdahale edilmiş, stajyer avukatların sorunlarını çözme kisvesi altında bu sorunlar daha da derinleştirilmiş ve ülkemizin her kaynağında bir rant kapısı gören iktidarın barolara karşı yaklaşımının da farklı olmadığı bir kez daha tescillenmiştir. İlgili çalışma bir bütün olarak ele alındığında barolara adli yardım büroları kapsamında ayrılan kaynağın dağıtımını düzenlemektedir. Özellikle çoklu baro uygulamasına geçilmesi ile birlikte İstanbul ve Ankara’da tamamen siyasi rant saikiyle kurulan 2 No.’lu barolara aktarılacak olan kaynaklar için yoğun bir çaba içerisine girildiği görülmektedir. Değişiklik ile Maliye Bakanlığı’ndan baroların adli yardım bürolarına aktarılacak olan ödeneğin belirlenmesinde 2.000 üye sınırını güçlükle geçmiş olan 2 No.’lu barolara '…birden fazla baronun bulunduğu illerde, her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak…' denilerek oldukça önemli bir haksız kaynak tutarı aktarılacağı ortadadır. Maddi zorluklarla boğuşarak artık geçim de değil adeta yaşam mücadelesi veren avukat ve stajyer avukatlardan esirgenen kaynaklar yandaş barolara fütursuzca sunulmaktadır.

Getirilen puantaj sisteminin en önemli değişkenini ise baroların üye sayıları teşkil etmektedir. Stajyer avukatlarla ilgili yapılan değişiklik tam da bu noktaya oturmaktadır. Malum olduğu üzere 2 No.’lu barolar kurulduğu ilk günden bugüne kendi levhalarına avukat kaydı yapmakta ciddi zorluklar çekmektedirler. Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun geniş bir kısmının da bildiği üzere 2 No.’lu barolara yapılan avukat kayıtlarının büyük bir kısmını kamu personeli olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan avukatlar oluşturmaktadır.

'Genç avukatlar ve avukat adayları yine sömürü şartlarına mahkûm edilecek'

Stajyer avukatların staj esnasında staja engel olmamak kaydıyla sigortalı işlerde çalışabileceğine dair getirilen düzenleme açıktır ki kamu personellerinin naylon stajlar marifetiyle 2 No.’lu barolara kaydını hedeflemektedir. Değişiklik maddesinin devamında '...İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır' denilmesi ise değişikliğin amacını daha da belirgin kılmaktadır. Değişiklikteki bu cümle ile ilgili kamu kurumlarına adeta talimat verilerek bu kapsamda yapılacak olan stajlara kolaylık sağlanması istenmektedir. Değişikliğin amacı stajyer avukatların hâlihazırda yüz yüze kaldığı sigortasız çalışma sorununu çözmek değildir. Bu durum değişikliğin bütününden ve araya sıkıştırılmış olan bu ve benzeri talimatlardan açıkça anlaşılmaktadır. Amaç stajyer avukatların sorunlarının çözümü değil, 2 No.lu barolara üye kaydının önünü açmaktır.

Ayrıca bu değişiklik ile patron avukata stajyeri karşısında bir savunma imkânı daha tanınmaktadır. Zira patron avukatlar stajyerlerin en doğal haklarını ve hayatlarını idame ettirebilmek için elde etmek zorunda oldukları ücret haklarını bile çoğu zaman görmezden gelmektedir. Staj süresince stajyerlerin hayatlarını 'ek gelirler', 'aile desteği', 'harçlık' vb. dış kaynaklardan idame ettirmelerini isteyen patron avukatların sigorta talep eden stajyerine karşı bu düzenleme ile getirilmiş olan 'imkânı' öne süreceği çok açıktır. Düzenleme stajyere değil patron avukata yarayacak, gerek staj esnasındaki koşulların gerekse stajı bittikten sonra yapmak zorunda kalacağı 'işçi avukatlık' koşullarının ağırlığı altında ezilen genç avukatlar ve avukat adayları yine sömürü şartlarına mahkûm edilecektir.

'İnsanlık dışı şartlar ve akıl almaz ücretlerle işçi avukatlık yaptırılan binlerce genç...'

Bizler stajyer ve işçi avukatlar olarak, mesleğin başındaki genç avukatlar olarak bu devranın böyle dönmesine izin vermeyeceğiz. Naylon stajlar, açlık sınırının altında ücretler, ücretsiz çalıştırılan stajyerler, yıllık izinden, öğle tatilinden, süt izninden ezcümle en temel iş hukuku haklarının tamamından mahrum bırakıldığımız bürolar artık canımıza tak etti. Açtığı büroyu kapatmak zorunda kalan, staj yaptığı büroda en ufak bir mesleki eğitim almadan köle gibi çalıştırılan, insanlık dışı şartlar ve akıl almaz ücretlerle işçi avukatlık yaptırılan binlerce genç avukat geleceğe karamsarlıkla bakıyor. Bizler bu sömürü düzenine tek bir meslektaşımızı daha kurban vermek istemiyoruz. Oyalama değil, takiyye değil, gerçek çözümler istiyoruz, haklarımızı istiyoruz. Bu anlamda siyasi iktidarın mesleğimize yönelik saldırılarına her geçen gün bir yenisi eklenirken, bir kez daha belirtmek istiyoruz ki; Koşullar ağır, sömürü keskin. Ancak bu devran böyle dönmez. Bizler mücadele etmeye ve meslektaşlarımızı bu saflara davet etmeye devam edeceğiz. Mesleğimize ve emeğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz! "