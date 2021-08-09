Yurtdışında bulunan Grup Yorum koro üyesinin evine jandarma baskını

Grup Yorum'un İstanbul Korosu üyelerinden Salman Taş, yurtdışında olduğu sırada jandarmanın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kaşanlı köyündeki evine baskın düzenlediğini açıkladı.

Grup Yorum'un ölüm orucunda olduğu süre içinde Özgür Politika gazetesine bir yazı yazmasından ve Grup Yorum içindeki faaliyetlerinden dolayı 2020 Nisan ayında hakkında yakalama kararı çıkarılan Taş, basına yaptığı açıklamada, jandarmanın eve saat 10:00 sularında baskın gerçekleştirdiğini aktardı. Taş, baskın sırasında evde bulunan annesi ve babasının kendisinin yurtdışında olduğunu belirtmesine karşılık jandarmanın babasını ittirdiğini ve ailesini ve komşularını "yardım ve yataklıktan müebbet hapis"le tehdit ettiğini söyledi.

Taş, evde bulunan ve tamamı yasal olan Grup Yorum albümlerinin ve sol yayınlarına ait 3 kitabın jandarma tarafından "delil'' olarak alındığını belirtti.

Jandarmanın köyden çıkana kadar sirenleri çalarak, ifşa ederek ayrıldığını aktaran Taş, Türkiye'ye döndüğünde, jandarmanın bu uygulaması hakkında savcılığa başvurmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.