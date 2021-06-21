Yurtdışı üretici fiyatlarında 2018'den bu yana en hızlı artış

Üretici fiyatları göstergeleri maliyet baskısının devam ettiğine işaret ediyor. Bu durumun önümüzdeki dönem zam olarak fiyatlara yansıyacağı anlaşılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yurtdışı üretici fiyat endeksi Mayıs sonuçları da bu yönde sinyaller verdi. Verilere göre yurtdışı üretici fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,60 artış kaydetti. Böylelikle endekste yıllık artış bazında Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviye izlenmiş oldu.

Bloomberg'de yer alan habere göre 2018 yılında yaşanan kur şoku endekste rekor artışların yaşanmasına neden olmuştu. 2018 Ağustos'ta endekste yıllık artış yüzde 59'a çıktıktan sonra, Eylül'de yüzde 75'e fırlamış, Ekim ayında ise yüzde 55 seviyelerinde kaydedilmişti.

Ara malında yüzde 46,6'lık artış

TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 38,90, imalatta yüzde 39,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,25, enerjide yüzde 180,23, sermaye malında yüzde 28,86 artış olarak gerçekleşti.

Yurtdışı üretici fiyat endeksi sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 18,43, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 19,82, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 23,16 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 180,23, ana metaller yüzde 60,66, metal cevherleri yüzde 58,73 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.